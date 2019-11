Milan-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: tre ballottaggi per Ancelotti, deciso il modulo [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Napoli. Per la rosea, Ancelotti confermerà il 4-4-2. Davanti a Meret, i tre difensori sicuri del posto sono Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. Sulla sinistra c'è il ballottaggio Luperto-Hysaj, con il primo in leggero vantaggio. Centrocampo fatto con Fabian Ruiz a sinistra, Zielinski ed Allan in mezzo e poi uno tra Elmas e Callejon (il macedone è in pole). In attacco fuori Mertens e spazio alla coppia leggera Lozano (in vantaggio su Mertens) e Insigne. Pioli deve fare a meno degli squalificati Calhanoglu-Bennacer, al loro posto Biglia e Bonaventura. in difesa ritorna Musacchio.

Milan-Napoli