Probabili formazioni Cagliari-Napoli, CorSport: sardi con due trequartisti, Gattuso conferma Mertens e ritrova Insigne [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. La squadra di Gattuso, dopo il successo maturato in Coppa Italia nell'andata delle semifinali contro l'Inter, vuole tornare a muovere la classifica anche in campionato. Oggi alle 18 i partenopei saranno di scena a Cagliari in un match che promette spettacolo.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri saranno guidati dal tandem Mertens-Insigne (con Callejon a completare il tridente). In mediana confermato Demme, con Zielinski e Fabian, mentre in difesa spazio a Hysaj per far rifiatare Mario Rui.

