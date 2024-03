Barcellona-Napoli, le scelte di Calzona: tre novità dal primo minuto

Napoli - Francesco Calzona ha praticamente già deciso la formazione che scenderà domani sera in campo contro il Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport saranno tre le novità dal primo minuto rispetto al pareggio in campionato al Maradona contro il Torino.

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport saranno tre le novità nella formazione di Francesco Calzona domani sera contro il Barcellona: