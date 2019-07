Probabili formazioni Napoli-Feralpisalò, tutto pronto per il debutto di Manolas: il possibile undici di Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il Napoli torna in campo. E d’accordo, magari per le statistiche l’esordio stagionale resterà sempre segnato dalla sconfitta con il Benevento, però quella che oggi si esibirà a Dimaro con la Feralpisalò sarà una squadra più vera. Più vicina a quella che dovrà affrontare il campionato, la Champions e la Coppa Italia: senza i rampanti giovanotti della Primavera e con quasi tutti i giocatori che dovranno dare volto, corpo e anima alle idee di Ancelotti. Nel segno del 4-2-3-1.



Probabili formazioni Napoli-Feralpi Salò

E allora, il bis: ore 17.30, stadio Comunale di Carciato, azzurri più azzurri rispetto a quelli che hanno incassato un amaro, sebbene inattendibile 1-2 con i ragazzi di Pippo Inzaghi. Parentesi archiviata e via a fare la conta dei rientri, degli esordienti che ormai sono al lavoro da una settimana, o giù di lì, e che a meno di particolari valutazioni fisiche individuali, inevitabili di questi tempi, giocheranno almeno un tempo: Mertens, Insigne, Milik, Zielinski, Manolas, Mario Rui e Hysaj. Da monitorare le condizioni di Ghoulam, che da un paio di giorni sta seguendo una tabella personalizzata, mentre certa è l’assenza di Karnezis: il portiere, comunque fuori gioco a causa di un problemino fisico, è volato in Grecia per completare l’iter burocratico relativo al passaporto.



LORENZO&COMPANY. L’avversario scelto per testare in maniera più intensa e nitida la graduale metamorfosi tattica dal 4-4-2 a un 4-2-3-1 più puro, dicevamo, è la Feralpisalò. Squadra inserita nel Girone B della Serie C: il tecnico è Damiano Zenoni, mentre l’attaccante più illustre è Andrea Caracciolo, 38 anni il 18 settembre e un lungo passato in A e in B. Airone a parte, stuzzicante sarà valutare il ritorno di Insigne a sinistra: nella casella sinistra del tris di trequartisti alle spalle di Milik, insieme con Mertens centrale e Callejon a destra (il poker di partenza per l’attacco potrebbe essere questo).



E ancora: a dettare i tempi del gioco dovrebbe essere Zielinski, come da prove andate in scena finora a Dimaro, mentre in porta toccherà a Contini. Curiosità anche intorno al debutto assoluto di Manolas, comunque orfano di Koulibaly: per vedere all’opera il K2 centrale, Kostas-Kalidou, bisognerà aspettare ancora un po’. Stesso discorso per Meret, giunto ieri in ritiro dopo l’esperienza con l’Under 21 all’Europeo e un po’ di meritato relax: Alex, di fatto, comincerà il suo percorso di preparazione soltanto oggi e dunque tornerà in campo mercoledì, in occasione della terza e ultima amichevole in Val di Sole con la Cremonese.