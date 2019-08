Lozano oggi a Castel Volturno prima di tornare in Olanda: potrà allenarsi grazie ad un permesso speciale del Psv, ieri sgambata in hotel

Ultime Napoli - Hirving Lozano, nel disbrigo delle varie pratiche italiane, ieri non ha fatto a tempo per raggiungere in mattinata Castel Volturno essendo arrivato solo nel primo pomeriggio a Napoli. E così è stato posticipato di un giorno il suo approccio con la nuova squadra azzurra. Poi ha trovato il tempo per allenarsi un po’ in palestra e mantenersi in forma, visto che l’infortunio alla caviglia per fortuna è solo un ricordo. Stamattina stringerà la mano di Carlo Ancelotti e dei suoi nuovi compagni, cui darà l’in bocca al lupo per il debutto stagionale di Firenze, dove, come si sapeva già, non potrà esserci.

Lozano torna in Olanda, ma oggi potrà allenarsi con uno speciale permesso dal Psv

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore farà rientro in Olanda per completare l’iter burocratico come lavoratore extracomunitario che arriva da altro Paese europeo. Infatti Lozano, completato ieri tutti gli adempimenti per firmare il suo nuovo quinquennale col Napoli (4,5 milioni di euro a stagione), dovrà presentare in Olanda il nuovo contratto di lavoro per poi chiudere il cerchio burocratico e ottenere il pass dalla Lega per il tesseramento:

"L’allenamento odierno (possibile grazie a un permesso rilasciato dal Psv Eindhoven) sarà solo un approccio. Poi nella prossima settimana il messicano – che sarà presentato ufficialmente ai media, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis – conta di allenarsi a tempo pieno per essere disponibile a scendere in campo nella sfida più attesa, quella con la Juventus a Torino. Se titolare e in che ruolo, sarà quello che stabilirà Ancelotti dopo averlo visto lavorare in gruppo. Carlo già pregusta movimenti in profondità per le caratteristiche diverse che l’attaccante arrivato dall’Olanda rispetto agli altri giocatori del Napoli".

Lozano