Pressing Salernitana per Demme e Sirigu, CorSport: la posizione del Napoli. Un virgolettato la dice lunga

Calcio Napoli - Sirigu e Demme sono i due nomi caldi che potrebbero dire addio al Napoli nella prossima finestra di calciomercato. Entrambi sono nel mirino della Salernitana che li prenderebbe praticamente subito. Il Corriere dello Sport evidenzia come la volontà del club del presidente Aurelio De Laurentiis sia quella di provare a convincere i due calciatori a restare.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Sirigu e Demme:

"In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis, che ha una porta spalancata per l’infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quelle del centrocampo a Demme. Il Napoli non ha alcuna tentazione d’intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l’ultima parola: partirebbero solo se veramente lo volessero. «Ma la stagione sta entrando nel vivo». Come dire: restate qua, ci sarà spazio per tutti"