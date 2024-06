Dal Museo di Capodimonte con Rudi Garcia al Palazzo Reale con Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis ha coniugato ancora una volta il suo Napoli e la città di Napoli in maniera spettacolare.

Presentazione Conte, la battuta di De Laurentiis su Rudi Garcia

E non è mancato un riferimento anche dello stesso presidente sull’esperienza di un anno fa che non ha portato benissimo: “Tutte queste strette di mano non ci hanno portato granché un anno fa…", abbozza infatti tra uno scatto e l'altro come riportato da Il Mattino oggi in edicola.