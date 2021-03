"Prende per mano il Napoli con personalità", i quotidiani si inchinano davanti al talento di Insigne: le pagelle

Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Lorenzo Insigne dopo Napoli-Bologna:

Gazzetta - 7,5. Prova d'orgoglio per riscattare se stesso e i compagni. Per lui, seconda doppietta.

Corriere dello Sport - 8. Prima firma un grande gol, poi Skorupski gli nega il secondo con una grande parata. Non molla mai, e trova il gol che chiude definitivamente la partita.

Tuttosport - 7.5 Con la doppietta supera Sallustro e Cavani e va a 79 gol in Serie A.

Il Mattino - 8. Prende per mano il Napoli con personalità. La risposta alla sua reazione con il Sassuolo. Fa sembrare quasi facile il gol del vantaggio: in realtà il sincronismo con Zielisnki è di alta scuola, così come il destro, sfiora il raddoppio con un’altra giocata a stringere con risposta di Skorupski. La rete del 3-1 è furbizia e talento.