"Predestinato", la stampa messicana celebra Lozano: "Ottima impressione al debutto, efficacia del 100%" [FOTO]

"Predestinato": è questo il titolo del quotidiano sportivo Record. Il giornale messicano dedica un'intera pagina ad Hirving Lozano, autore del gol del 3-2 nella sfida di ieri tra Juventus e Napoli.

Ben quattro pagine per il neo acquisto della SSC Napoli: il ragazzo ha sempre segnato al debutto, dalla parima da professionista alla prima con la Nazionale Under 20, al debutto con il PSV fino al debutto ai Mondiali di Russia contro la Germania.

Questo quanto scrive il quotidiano:

“Prima del suo ingresso, il Napoli perdeva 2-0 e pochi minuti dopo il suo ingresso in campo i gol sono diventati tre. Il suo contributo più importante è stato il secondo gol. È stato il suo unico tiro in porta, quindi ha avuto un’efficacia del 100%. Poco prima, Lozano si era fatto vedere sulla destra. Ha completato dieci passaggi su dodici. Ha subito due falli. E proprio su una punizione nata da un fallo su di lui è nato il gol del pareggio. Lozano ha destato un’ottima impressine al debutto nonostante sia arrivato solo in settimana".