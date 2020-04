"Possibile che ADL compri la sua maglia e poi non gli rinnovi il contratto?", CorSport ed il giallo social Mertens: mette e poi rimuove like di critica al patron

Ultimissime Napoli - "Possibile che De Laurentiis compri la sua maglia e poi non gli rinnovi il contratto?" è questo il post 'incriminato' che ha scatenato una sorta di giallo in casa Napoli. A mettere il like e poi a rimuoverlo è stato Mertens, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega: "De Laurentiis, nel frattempo, s’è aggiudicato all’asta benefica promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara la sua maglia del record investendo migliaia di euro (14mila): un gesto carico di significati sia nei confronti di Mertens, sia dal punto di vista sociale. E allora, il piccolo giallo social tinto d’azzurro. Una storia più che altro curiosa, dicevamo, che ha visto l’uomo delle Fiandre recitare da protagonista forse disattento. Chissà, inutile polemizzare, tutto può essere fino a prova contraria. Però il fatto resta e va raccontato: sul profilo Instagram, Chefaticalavitadabomber, postano un video di Dries che esibisce e firma la preziosa maglia del Napoli indossata la notte dell’andata degli ottavi di Champions con il Barça al San Paolo, quella dello splendido gol da record numero 121. In calce, una dicitura ironica come quasi sempre (in linea con lo spirito di questa comunità virtuale): una sorta di parallelismo tra la vittoria dell’asta da parte di De Laurentiis e il mancato rinnovo del contratto dell’attaccante. Scritto e fatto: anche Mertens regala il suo like, simbolo di approvazione; salvo poi eliminarlo poco dopo. E così la riflessione di cui sopra: magari non aveva letto il contenuto, magari s’era limitato alle immagini. Magari".