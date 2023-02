Polveriera Inter, Gazzetta: la dirigenza credeva di giocarsi lo scudetto fino alla fine. Inzaghi a rischio

Calcio Napoli - L'Inter è una vera e propria polveriera. Il pareggio contro la Samp ha aperto crepe ancora più profonde nella squadra allenata da Simone Inzaghi. Anche la dirigenza comincia a fare delle riflessioni sul futuro del suo allenatore. Si teme soprattutto di perdere la zona Champions. Se dovesse accadere ciò sarebbe un vero e proprio disastro sportivo ma anche economico.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola riporta un po' quale è l'umore della dirigenza dell'Inter: "Tutti, dentro il club, erano convinti di aver allestito una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fino alla fine, come la scorsa stagione. E non tutto è spiegabile con il cammino straordinario del Napoli. È un aspetto che chiama in causa anche le valutazioni sul futuro del tecnico, sul cui giudizio non peserà solo l’effettivo ingresso tra le prime quattro".