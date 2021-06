Polito nuovo ds del Bari: "Le scelte tecniche saranno mie! Rispetto chi sta a Napoli, ma qui con il presidente deciderò io"

Notizie Calcio - Il nuovo direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, ex Ascoli, è stato presentato ieri ufficialmente da Luigi De Laurentiis ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Repubblica.

«Per me è una grandissima sfida, ma l’affronto senza paura. Le responsabilità non mi spaventano. L’obiettivo è vincere e riportare Bari dove merita. Si devono mettere tutti a disposizione. Mi attende un compito arduo, ma sono pronto a lottare contro tutto e tutti. Anche contro i calciatori che non stanno a determinate regole». Polito ha rivendicato autonomia assoluta sul mercato, provando ad allontanare i dubbi sulle ingerenze napoletane: «Noi siamo il Bari, le scelte tecniche saranno mie. Rispetto chi sta a Napoli, ma a Bari con il presidente deciderò io»"