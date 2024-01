Politano verso l'Arabia Saudita: ADL pronto ad accontentare il giocatore

Calciomercato Napoli - Matteo Politano pronto a lasciare Napoli per l'Arabia Saudita. Grossa offerta arrivata al giocatore e allora il suo agente Mario Giuffredi esce allo scoperto e passa la palla al presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: Politano in Arabia Saudita

L'agente di Matteo Politano ha svelato quella che è stata l'offerta giunta a loro dall'Arabia Saudita e ha passato la palla al presidente:

"Con De Laurentiis abbiamo parlato del rinnovo già in estate e non c'erano le condizioni, quindi abbiamo lasciato decadere la cosa. Nei mesi successivi abbiamo continuato a parlarne e il presidente si è impegnato con me dicendo che avrebbe rinnovato il contratto, ma le cose sono state rimandate per un motivo o per un altro. È arrivata questa offerta dall'Arabia, abbiamo lasciato la scelta alla società. Ma De Laurentiis sa bene qual è la volontà di Politano. Il presidente si è reso disponibile a rivedere la posizione contrattuale di Politano, ma le cose vanno fatte nel tempo possibile più breve perché il tempo passa e le cose vanno viste quanto prima per rispetto del ragazzo. Sono convinto che questa situazione si chiuderà quanto prima. Parlo per me e il presidente le parole le ha sempre mantenute".