Pioli a rischio esonero? Cosa trapela dai vertici Milan

Notizie Calcio - Stefano Pioli a rischio esonero? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato un po' cosa trapela dai vertici rossneri dopo il clamoroso tonfo interno contro il Sassuolo di ieri. Una sconfitta pesante che ha allontanato i rossoneri dalla vetta mettendo a rischio anche la zona Champions.

Ecco cosa scrive Gazzetta sulla situazione Pioli: "Maldini lo aveva detto pubblicamente dopo la batosta dell’Olimpico con la Lazio: «È chiaro che c’è fiducia in Pioli, ci mancherebbe». Ieri Paolo, Furlani e Massara se lo sono ripetuti anche a quattr’occhi: Pioli non si discute perché è l’uomo giusto per uscire dall’incubo. Nessuno meglio di lui sa come risolvere la situazione, Stefano ci riuscirà: ne sono convinti tutti i vertici rossoneri"