"Più passa il tempo e meno combina: rallenta la manovra". Kvara stecca contro la Juve: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Non ha brillato Khvicha Kvaratskhelia ieri contro la Juventus. La prestazione dell'ala della Georgia non ha convinto del tutto. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il numero 77 azzurro.

Juve Napoli 0 0, pagelle Kvaratskhelia

Gazzetta 5,5 - In partenza pare che possa spostare, da sinistra verso il centro. Sensazioni ingannevoli. Più passa il tempo e meno Kvara combina.

Corriere dello Sport 5 - Parte ispirato, concedendo alla platea un po’ di giochi in mezzo al caos sulla trequarti, ma gli spazi sono stretti e non riesce a rifinire e a concludere come si deve. Punta poco Savona, giocando soprattutto dentro il campo. Buone le coperture.

Il Mattino 6 - Un paio di conclusioni forzate in un primo tempo difficile con il giovane Savona che stringe su di lui anche quando si accentra, trovando poco spazio: però, quando trova lo spunto, l’attacco si accende. Raramente. Non prende bene il cambio.

Tuttosport 5.5 - Cerca con continuità l’uno contro uno, a volte rallentando un po’ troppo la manovra azzurra. Esce piuttosto contrariato.