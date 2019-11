Pescara, Borrelli: "Sono tifoso del Napoli ed il mio sogno è giocare in A con la maglia azzurra"

Gennaro Borrelli, attaccante napoletano del Pescara, ha rilasciato un'intervista ad Il Centro. Ecco qualche stralcio:

"Il mio sogno è quello di vincere il campionato di B col Pescara dopo averlo vinto con la Primavera. Ma ho altri sogni. Giocare in Serie A con la maglia del Napoli, squadra della mia città per la quale faccio il tifo".

Gennaro Borrelli, ai tempi della Primavera del Pescara.

Io come Immobile? "Sarebbe fantastico fare ciò che ha fatto lui. E' l'attaccante italiano più forte in circolazione".

Il difensore più difficile da affrontare - "Tonucci della Juve Stabia, ma anche Campagnaro. In allenamento mi dà filo da torcere e per me è bello segure i consigli di uno che guardavo con ammirazione quando giocava nel Napoli".