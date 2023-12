Pericolo Zielinski e Anguissa: sfida di mercato tra Inter e Juventus

Il Napoli rischia di perdere Zielinski e Anguissa tra il prossimo mercato di gennaio e quello estivo. Spuntano fuori le possibili trattative di Inter e Juventus per i due centrocampisti del Napoli.

Calciomercato Napoli: pericolo Zielinski e Anguissa

Dall’Inter alla Juventus, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un'asta di calciomercato per Piotr Zielinski che è in scadenza col Napoli e rischia di non rinnovare il contratto, ma anche per Anguissa che è finito nel mirino dei bianconeri già per gennaio visti i problemi che ha avuto la Juve con le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Già nel mese di gennaio 2024 Juventus e Inter busseranno alla porta di Zielinski per capire con il suo manager cosa voglia fare del proprio futuro e se resterebbe a Napoli, considerando che in estate ha rifiutato un'offerta importante dall’Al-Ahli in Arabia Saudita. Derby d'Italia visto che è in scadenza di contratto a giugno prossimo. Per il polacco è pronto un quadriennale da 25 milioni di euro netti totali se dovesse firmare per Juventus o Inter. Da capire anche cosa accadrà con Anguissa.