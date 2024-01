CorrSport - Pericolo Dragusin, il Tottenham fa sul serio e offre 26,6 milioni: il Napoli teme che l'affare possa sfumare e spunta Soumare

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Radu Dragusin ma ora il Tottenham fa sul serio e l'affare può sfumare. Per questo motivo la società azzurra ha già messo nel mirino il sostituto per non restare impreparata.

Aggiornamenti di calciomercato dal Corriere dello Sport sul possibile affare Dragusin tra Tottenham e Napoli:

Il Tottenham presenta l’offerta 26,6 milioni al Genoa per Dragusin. Adesso per il Napoli c'è il pericolo che possa sfumare l'affare e spunta l'alternativa Soumaré. Gli azzurri possono giocarsi le carte Zanoli e Ostigard che graditi a Gilardino. Radu Dragusin rimane ancora a galleggiare a metà strada, tra il Tottenham e il Napoli.

Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offerta a modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano.

Ma il Napoli non scherza e vuole Dragusin (22 anni tra poco) per sistemarsi in difesa, per orientarsi nel futuro, per movimentare questi giorni che sanno anche di Zanoli e di Ostigard. Affare complicato ma avviato: visto che a Gilardino serve Zanoli e un nuovo difensore quando partirà il rumeno (Ostigard). Il Genoa è in piena fase riflessiva, perché avere i soldi dal Tottenham e potersi poi permettere di scegliersi un difensore secondo proprio gusti è tentazione forte, anche bella. Florin Manea, il procuratore di Dragusin, è in Italia, anzi in Liguria, e ha parlato con il Genoa: però il Napoli, che ha fretta, s’è messo pure a cercare all’estero, senza troppo entusiasmo ma per necessità.