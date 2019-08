Prova Tv Mertens, la tesi del CorSera: difficile che venga usata dal procuratore federale Pecoraro, tifa Napoli

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sulla possibile prova tv per Dries Mertensche ha simulato durante Fiorentina-Napoli inducendo in errore l'arbitro Massa che ha dato un penalty agli azzurri:

Prova tv Mertens, la tesi del Corriere della Sera

"Resta il comportamento di Mertens sul primo episodio incriminato. La banda dei piccoli è la salvezza del Napoli in questo momento. Capitan Insigne, una doppietta e un assist e mezzo, è il vero trascinatore e ha fatto felice anche il c.t. Mancini; Callejon si è presentato con un gol e un assist. Il belga, dopo aver segnato con un gran tiro a girare l’1-1, si è guadagnato il rigore dello scandalo. Montella è stato chiaro: «Non ditemi più che Chiesa è un simulatore». Per la Fiorentina, Mertens ha simulato e gli juventini, per una volta, sono d’accordo. Ma è difficile immaginare che possa essere usata la prova tv per squalificare il falso nove di Ancelotti, considerando che la Var ha visto tutto. Però non si sa mai. Dipenderà da Pecoraro, capo della Procura federale e tifoso napoletano dichiarato"