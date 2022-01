Il Mattino - Bufera Serie A: il Governo ferma il campionato, l'idea di ADL

Le ultime notizie sulle partite Serie A e la bufera che sta scoppiando sullo stop al campionato del Governo al mondo del calcio. Serie A, porte chiuse per portare avanti la stagione o capienza ridotta al minimo con soltanto 5mila tifosi.

Arrivano aggiornamenti dall'edizione in edicola online de Il Mattino riguardo l'aumento dei contagi da Covid 19 in Italia e lo stop al campionato di Serie A o partite a porte chiuse.

Il Governo da ieri ha messo la serie A con le spalle al muro, ha chiesto alla Lega di autoridurre la capienza degli stadi , attorno ai 5mila spettatori, ben al di sotto del 50 per cento della capienza attuale. E lo ha fatto con una telefonata del premier Draghi al presidente della Figc, Gravina. Il premier ha voluto esternare la propria contrarietà per le immagini viste nell'ultima giornata di campionato: quella degli spalti dove i tifosi hanno assistito alle gare senza distanziamento, spesso senza mascherina, tra abbracci dopo i gol. Immagini che non possono essere accettate dall'esecutivo in un momento in cui vengono chieste restrizioni ulteriori in tutti i settori dell'economia per fermare lo tsunami dei contagi. Da qui la proposta del governo: o la Lega di serie A abbassa la capienza al minimo, oppure ci sarà la chiusura degli stadi e il ritorno delle partite a porte chiuse . Una richiesta di «collaborazione» al mondo del calcio, «una forma di responsabilità» verso il Paese.

Gravina ha ascoltato le parole di Draghi e le sue preoccupazioni. Ha ricordato come il calcio italiano dalla serie B fino alle gare delle giovanili sia fermo e che la questione riguardi solo la serie A. E ha quindi, a quel punto, parlato personalmente con il presidente della Lega Dal Pino prima dell'assemblea pomeridiana. Sollevando le perplessità e i dubbi del governo. Che sono anche i suoi. Ma al momento la Lega non ha voluto dar seguito alla richiesta, dopo averne discusso nell'assemblea in cui si doveva parlare solo dei diritti tv per il Medioriente. De Laurentiis ha spinto, invece, per la decisione di ridurre la capienza subito, senza attende interventi del governo, proprio per fronteggiare l'emergenza dei contagi, sostenendo la necessità di andare incontro alla richiesta di Draghi. Ma al momento la fumata è nera, perché gli altri presidenti di serie A non sono d'accordo. Eccolo il secondo fronte aprirsi improvviso (ma poi neanche tanto): come se non bastassero i bracci di ferro con le autorità sanitarie, le gare sospese nel limbo, i rinvii, le minacce di ricorsi al Tar e i positivi nelle squadre. La Serie A è tornata nella bufera, proprio come alla vigilia del terrificante, primo, lockdown. Per il momento, la maggioranza dei padroni dei club non vogliono saperne di abbassare ulteriormente la capienza, già ridotta al 50 per cento: dovessero continuarsi a opporre, sarà l'esecutivo a stabilire in autonomia la soluzione migliore. E quindi Serie A a porte chiuse. La speranza, però, è che i club decidano di ascoltare il suggerimento e che diano il gesto che richiede il governo: la riduzione degli spettatori, infatti, consentirebbe un migliore controllo del distanziamento e del rispetto delle norme di contenimento dei contagi.