Parma-Napoli, Gattuso senza centravanti: ecco chi potrebbe essere adattato

Parma-Napoli, è emergenza in attacco per mister Gennaro Gattuso in vista di mercoledì sera dopo l'acciaccio di Dries Mertens.

Parma-Napoli, emergenza in attacco per Gattuso

"Ha preso una ginocchiata. Non correva bene e ho preferito sostituirlo. Mi auguro non sia nulla di grave", ha riferito ieri il mister nel post partita. Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, ora c'è un grosso problema: difficilmente infatti il belga verrà rischiato anche in caso di recupero, mentre Arkadiusz Milik era diffidato e salterà la gara del Tardini. E con Fernando Llorente ai box ormai da tempo, la soluzione potrebbe essere Hirving Lozano che agirebbe così al centro dell'attacco.