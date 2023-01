Panchina Salernitana, scelto il nuovo allenatore: il nome

Ultime notizie Serie A - Cambio in panchina per la Salernitana, proprio prima del derby in campionato col Napoli che chiude il girone d'andata con il 19esimo turno. Ieri infatti è arrivata la notizia ufficiale dell'esonero di Davide Nicola:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera"

Nuovo allenatore Salernitana: i nomi

Dopo la sconfitta per 8-2 con l’Atalanta era inevitabile l'esonero di Davide Nicola ma adesso si attende il nome del nuovo allenatore. Chi siederà in Salernitana-Napoli sulla panchina dei granata? L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Favorito per la successione Roberto D’Aversa, ma in corsa ci sono anche Beppe Iachini ed Eusebio Di Francesco. D’Aversa e Iachini i più gettonati, con Di Francesco e Mazzarri in seconda battuta. Iervolino aveva pensato anche a Rafa Benitez, ma l’allenatore spagnolo avrebbe dato una parola al West Ham in caso di esonero di David Moyes. Ieri pomeriggio lunga riunione a Roma tra il presidente Iervolino, l’ad Milan, la responsabile comunicazione e marketing Mara Andria ed il direttore sportivo De Sanctis. D’Aversa, ex allenatore di Parma e Sampdoria e sostenitore della difesa a quattro, è ancora legato ai blucerchiati fino a giugno e prima di firmare un nuovo contratto dovrà ovviamente liberarsi ( deve percepire ancora 400mila euro). Anche Iachini è sotto contratto in quanto è stato esonerato la scorsa estate dal Parma".