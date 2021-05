Panchina Lazio, nuovi contatti con Sarri: spunta anche Maksimovic per la difesa

Ultime calcio - Sarri ha una voglia matta di tornare a allenare. È rimasto stupito dalla scelta della Roma, è interessato alla Lazio. Ci sono però problemi da superare e nodi da sciogliere. La rosa, ad esempio: quanto è adatta al suo calcio? Di sicuro sarebbe necessario intervenire sulla difesa, che per lui deve essere a 4; non a caso Ramadani ha parlato con la Lazio anche di due suoi assistiti in scadenza di contratto, due centrali, cioè Maksimovic (Napoli) e Boateng (Bayern), come riporta l'edizione romana del Corriere della Sera.