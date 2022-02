Ounas e Tuanzebe out contro il Venezia? Tuttosport svela il motivo dell'esclusione

Oggi l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti guiderà la rifinitura per decidere la formazione da schierare domani a Venezia, ma anche se inserire Adam Ounas tra i convocati: è improbabile, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, perchè ha ricominciato ad allenarsi soltanto da due giorni, dopo aver contratto il Covid in la Coppa d’Africa. Non dovrebbe esserci nemmeno Tuanzebe che ieri ha svolto terapie e lavoro in palestra.

Ultime notizie Napoli

SSC Napoli, il report di ieri

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e seduta tattica. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo.