Brusca frenata Ostigard-Napoli! Il Mattino: muro Brighton, ecco cosa blocca l'affare

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis lavora ad un altro arrivo per puntellare la formazione a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo l'addio della meteora Tuanzebe, il club azzurro ha messo nel mirino Leo Ostigard per il ruolo di quarto centrale, che si contende il posto con Nicolò Casale del Verona.



Di Ostigard e della trattativa con il Brighton ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, analizzando il perchè l'operazione abbia subito un forte rallentamento:

Il Napoli era certo di essere stato chiaro con il Brighton e i suoi emissari: l'ok con l'ex genoano c'è da tempo, ma manca quello del club inglese che preferisce la cessione a titolo definitivo. Questo complica molto le cose, visto che i club dovranno nuovamente sedersi al tavolo della trattativa e trovare l'accordo più giusto per chiudere l'affare. Una brusca frenata per quella che sembrava un'operazione in dirittura di arrivo.