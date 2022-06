Ostigard rifiuta il Torino: "Voglio solo il Napoli". Spera di esserci già a Dimaro, il retroscena

Ostigard vuole solo il Napoli. Il difensore norvegese ha ribadito, anche tramite il suo agente, di aver scelto la squadra di Luciano Spalletti. Come si legge sul Corriere dello Sport nelle ultime ore anche il Torino si è fatto avanti concretamente avanti per il ragazzo proponendo al Brighton un'offerta. Ostigard è stato però nuovamente chiaro con tutti ribadendo il concetto: "Voglio solo il Napoli"

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il Torino non ha soltanto puntato Leo Østigard, ma secondo notizie norvegesi avrebbe anche stuzzicato con argomenti più convincenti il Brighton, il club proprietario del cartellino; il fatto, però, è che Leo vuole il Napoli e lo ha spiegato chiaramente agli inglesi attraverso il suo manager Jim Solbakken. Anche ieri: il braccio di ferro continua, a otto giorni dalla partenza per il ritiro di Dimaro.

Østigard non si arrende. Non ha alcuna voglia di perdere il Napoli e la Champions e ancora ieri ha ribadito al Brighton la sua volontà: nulla contro il Torino, per carità, ma la sua scelta per il futuro è di colore azzurro. A proposito: venerdì 8 luglio la squadra partirà per Dimaro, e Østigard sperava e spera ancora di raggiungerla sulle Dolomiti".