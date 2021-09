Ospina, Osimhen e Rrahmani a Leicester: decisive le sollecitazioni di De Laurentiis all'UEFA, il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea quanto sono state importanti le sollecitazioni di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la deroga per i calciatori del Napoli che provenivano dalle zone rosse Covid. Quest'ultimi avrebbero dovuto osservare un periodo di quarantena nel Regno Unito ma grazie alla deroga ed anche alle rassicurazioni dell'Uefa ciò non avverrà.

DE LAURENTIIS DECISIVO