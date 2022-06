Rinnovo Ospina-Napoli, Repubblica: novità in vista per la risposta del colombiano, le sensazioni

Notizie Napoli calcio. Tra i dubbi maggiori di Spalletti per la prossima stagione c'è quello relativo ai portieri: il tecnico ha chiesto la conferma di Ospina che è in scadenza e corteggiato dal Real Madrid.

Ospina ha sul tavolo un' offerta di rinnovo da parte di De Laurentiis ed ancora non ha comunicato la propria risposta al patron azzurro. Ecco quanto scritto in merito da Repubblica:

Tutto dipende da Ospina che ha preso tempo ma nei prossimi giorni scioglierà le riserve. Spalletti tifa per la conferma del numero uno colombiano. Ha stravinto il duello con Meret e quindi l’allenatore non vorrebbe perderlo. Il Napoli ha presentato un’offerta per il rinnovo: la cifra è lontana dai 3 milioni che Ospina vorrebbe. Il portiere ha aspettato un cenno dal Real Madrid di Ancelotti ma sta per decidere il suo futuro. L’idea di restare in azzurro non l’ha ancora scartata