Osimhen titolare con il Real Madrid? Gazzetta: sembra la trama di un film giallo

Napoli Calcio - Il dubbio legato alla presenza o meno di Victor Osimhen dal primo minuto contro il Real Madrid verrà sciolto solo pochi minuti prima della consegna delle formazioni ufficiali da parte delle due squadre. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano ha una grande voglia di scendere in campo.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Partiamo dalla certezza: Victor Osimhen giocherà. Ma mai come stavolta sono i punti interrogativi a prendersi la scena: quanti minuti? Dal via o subentrando? Walter Mazzarri ha provato a chiarire la situazione ma alla fine sembra la trama di un film giallo. Siamo alle solite: fosse per il giocatore, stasera ci sarebbe lui al centro dell’attacco, ma poi un allenatore deve ragionare sul lungo periodo. E allora, perché rischiare? Insomma, la sensazione è che il grande dubbio verrà sciolto a ridosso della gara, quando il linguaggio del corpo dei giocatori sa mandare messaggi indiretti all’allenatore".