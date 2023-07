Osimhen PSG: spunta la data decisiva, può arrivare l'offerta irrinunciabile a ADL

Il Napoli osserva la situazione centravanti in Europa e può rischiare di perdere Victor Osimhen. Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro del giocatore nigeriano sponda Paris Saint Germain.

Osimhen

Calciomercato Napoli: Osimhen PSG, la trattativa

Napoli - Il Napoli rischia di perdere Osimhen per una folle offerta che può arrivare dal PSG nei prossimi giorni. Decisivo sarà il futuro di Mbappe alle prese con il rinnovo (visto che è in scadenza 2024) ma con un rapporto che sembra ormai compromesso col club parigino. Per questo motivo entro il 31 luglio se non dovesse arrivare la firma potrebbe essere ceduto e a quel punto il PSG dovrebbe stringere su Osimhen e presentare al Napoli una di quelle offerte definite irrinunciabili da De Laurentiis.