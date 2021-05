Osimhen pronto a trascinare il Napoli, CorSport: si è liberato dalla presenza di Mertens, numeri straordinari per il nigeriano

Notizie Napoli calcio. E' un Victor Osimhen che cresce partita dopo partita ed in questo rush finale ha promesso che farà di tutto per trascinare i compagni in Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto analizzare il recente momento del centravanti nigeriano:

"Tre gol in altrettante gare e per la precisione in soli 173 minuti... evoluzione che lo libera della presenza di Mertens e dalla scimmia sulla spalla. Victor Osimhen, il più costoso della Storia del Napoli, ci ha forse messo anche del suo, concedendosi libertà che a Natale gli sono costate carissimo, costringendolo a starsene chiuso in casa, vittima del Covid. Poi, una volta capito, e afferrato il calcio italiano, ha cominciato a rifilare scatti insospettabili per chiunque, pure per Mertens, divenuto il suo vice: otto reti complessive, cinque in sette giornate, nelle quali non si è negato nulla, neanche tre punti al cuoio capelluto, con il Cagliari, suturati con il suo ottimismo cosmico. «Daremo tutto quello che abbiamo sino alla fine».