Osimhen-Napoli, sarà l'acquisto più costoso di ADL. Il Mattino: Giuntoli e il presidente a Montecarlo per chiudere col Lille, alzata l'offerta al giocatore

Ultime calcio Napoli - Il mercato ha i suoi tempi che il campionato d'estate non riconosce. Dunque, normale che il ds Giuntoli non possa essere qui, a seguire il Napoli nella gara chiave per la Champions e per il quarto posto.

Osimhen

Come riporta Il Mattino:

"È rimasto fino a tardi con Victor Osimehn di ritorno dal blitz a Capri e ieri mattina ha ripreso i contatti col ds del Lille, Campos. Perché il nigeriano ha detto sì alle proposte del Napoli. E De Laurentiis è persino andato incontro alle richieste al rialzo dell'entourage dell'attaccante: 3,5 milioni di euro per cinque anni, con bonus a salire. Un bel passo in avanti, perché la prima bozza sul tavolo era di 2,5 milioni di euro. Pure sui diritti d'immagine c'è una bozza d'intesa: il club azzurro è disposto ha lasciarne una (buona) parte alla società che li detiene da 3 anni. Osimhen non ha ancora firmato nulla ed è evidente che il rischio di uno scippo dell'ultim'ora c'è sempre. Il Napoli ora pensa di avere il coltello dalla parte del manico anche se non ci sarà bisogno di un atto di forza per chiudere con Luis Campos, il braccio destro di Gerard Lopez. Campos sembrava a un passo dal lasciare la Francia per passare al Milan, ma così non è: per Osimhen la richiesta è di 70 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il Napoli ha iniziato a offrire 50 milioni ma l'operazione entrerà nel vivo la prossima settimana, quando Giuntoli e forse lo stesso De Laurentiis si trasferiranno a Montecarlo per provare a trovare un'intesa. Lo stesso nigeriano è partito da Napoli consapevole di poter consacrarsi in Italia. Sarà l'acquisto più costo dell'era De Laurentiis".