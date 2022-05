Contratto Napoli-Osimhen, dalle pubblicità fino alle cene nel metaverso: i guadagni di ADL con i diritti d'immagine

Notizie Napoli calcio. Non solo il controllo totale dei social di Osimhen, nel contratto tra il nigeriano ed il Napoli c'è tanto altro soprattutto per quanto riguarda i diritti d'immagine.

Del contratto di Osimhen e dei relativi diritti d'immagine in favore del club di De Laurentiis ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato alcuni inediti e clamorosi retroscena sull'accordo tra il nigeriano e la SSC Napoli:

“Cessione in favore del club di tutti i diritti promo pubblicitari spettanti al calciatore”. E riguarda, come viene ricordato più e più volte, immagine, nome, volto firma e voce del calciatore. Il Napoli diventa così “l’unica entità legittimata nell’incasso di qualsiasi somma dovuta al calciatore… e proveniente da qualunque fonte, compresa la nazionale della Nigeria”.

Tutto questo quanto vale? Per l’esattezza, 900 mila euro lordi, che al netto valevano 609.921 mila euro il primo anno e da questa stagione 691.518 per ogni anno. In cambio, però, Osimhen ha l’obbligo a partecipare “se e quando richiesto dal club, a tutte le iniziative connesse all’utilizzo dei diritti d’immagine”. Qualunque modalità, piattaforma, contenuto, anche quelli non ancora noti (è scritto proprio così). In pratica, De Laurentiis potrà vendere cene con Osimhen nel metaverso e poi magari scrivere a suo nome sui suoi social quanto si sia divertito con gli ospiti virtuali.