Osimhen mascherato a Venezia: i tre obiettivi di Victor

Victor Osimhen, il centravanti mascherato che domani, con una settimana d'anticipo, inaugurerà il Carnevale di Venezia con la maglia del Napoli. Inizia così il focus del Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano.

Ultime notizie Napoli

"Le sue intenzioni sono serie, serissime:

il primo obiettivo è tornare titolare;

il secondo è il gol, una sensazione che in campionato manca ormai da 112 giorni (domani) e per la precisione dal 17 ottobre con il Torino;

il terzo è cancellare le tracce già sbiadite dell'espulsione rimediata proprio con il Venezia all'andata

Impegni a gogò e voglia di spiegare al mondo che lui, Victor Osimhen, è ancora in grado di volare e soprattutto è capace di farsi ricordare per cose di campo decisamente più spettacolari delle beghe con i compagni, come da ultima scena con la Salernitana"