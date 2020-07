"Osimhen ha già fatto le visite mediche con il Napoli", la precisazione del CorSport: smentite totali dal club azzurro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Dalla Francia, ma anche dal mondo che circonda Osimhen, si sussurra, scatenando un’eco, che sia già stato espletato, ovviamente in gran segreto, il rito delle visite mediche: smentiscono ovunque, al Napoli e nei dintorni, e dunque il mistero si infittisce. Giuntoli continua a restare incollato al proprio smartphone, ha scovato un margine di ottimismo e sembra che la volontà di Osimhen ma anche quella del suo agente induca a sospettare che qualcosa stia per accadere, magari non immediatamente. Esistono, ora più di ieri (e meno di domani?) le condizioni per poter pensare di vivere, insieme, felici e contenti".