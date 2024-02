Osimhen gioca contro il Genoa? Trapela l’idea più plausibile sull'impiego da parte di Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen arriva a Napoli a quarantotto ore dalla partita in programma al Maradona con il Genoa. Ne parla il Corriere dello Sport.

Pensare di avere Osimhen in campo dal primo minuto con il Genoa è davvero proibitivo:

“L’idea più plausibile è di vederlo inizialmente in panchina. In certi casi fare previsioni è complicato, a maggior ragione se il soggetto in questione è un super atleta come Osi. Al netto dei 648 minuti accumulati in Coppa d’Africa, i postumi del problema gastrointestinale, della collezione di calcioni e soprattutto stress psicofisico, nemico dei muscoli, l’ultima parola spetterà a Mazzarri e allo staff medico”