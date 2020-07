Osimhen-Gabriel al Napoli? Il Mattino: il Lille apre la campagna abbonamenti e non ci sono i volti delle due stelle

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla trattativa Osimhen-SSC Napoli. Il Lille ha avviato la campagna abbonamenti, senza tenere in considerazione l'attaccante e il difensore Gabriel, altro calciatore che piace al Napoli:

Osimhen

"Come se non bastassero già gli attestati di apprezzamento manifestati dal Lille in questi giorni così come nelle passate settimane, ieri è stata aperta la campagna abbonamenti del club per la prossima stagione e nell'immagine utilizzata per il lancio sui social, non c'è il volto di Osimhen tra le stelle della squadra utilizzate come testimonial. Nella stessa campagna pubblicitaria non figura neanche il difensore Gabriel che pure è nella lista della spesa del Napoli, ma al momento non si è parlato anche di lui e del suo possibile approdo in azzurro in tempi stretti".