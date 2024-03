Osimhen e i tanti infortuni muscolari, il medico: "Perché da piccolo non mangiava abbastanza"

Problema muscolare per Victor Osimhen, l’ennesimo di questi anni in maglia azzurra che gli costerà quasi sicuramente anche Inter-Napoli di stasera. Regolarmente presente tra i convocati, il nigeriano partirà con la squadra ma molto probabilmente finirà in tribuna. Decisivo il test di stamattina ma non ci sono troppe aspettative.

Perché Osimhen si infortunia spesso: colpa dell'infanzia sofferta

Ma perché Osimhen è così incline a problemi di natura muscolare? Il motivo arriverebbe da lontano, dalla sua infanzia sofferta. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, ai tempi del Wolfsburg il medico profetizzò: «Il ragazzo soffrirà, perché da piccolo non mangiava abbastanza». Una condizione estrema che ne ha condizionato la costituzione.