Osimhen detta le regole: resta a Napoli alle sue condizioni, può liberarsi a zero

Victor Osimhen e il Napoli sono in trattativa per il rinnovo del contratto. L'attuale è in scadenza nel 2025 e c'è la volontà di prolungare per aumentare notevolmente l'ingaggio e blindare il giocatore inserendo una clausola rescissoria alta per lasciarlo andare nei prossimi anni.

Rinnovo Osimhen Napoli: le ultime sull'accordo

Napoli - Trattativa tra Osimhen e il Napoli con un contratto che scadrà nel 2025, un confronto serrato e continuo che proseguirà con il suo agente Roberto Calenda. La preoccupazione, come riporta il Corriere dello Sport, è quella che c'è la prospettiva che tra un anno ne resti semplicemente un altro per svincolarsi a costo zero è il tormento di De Laurentiis, che da manager d’azienda insegue certezze anche economiche: il rinnovo è laborioso, da dinamiche e tempistiche che sono imprevedibili.

Osimhen ha voglia di restare, a condizione chiaramente diverse, con un ingaggio che sia proporzionale all’eventuale cifra della clausola: non sarà facile mettersi d’accordo. L’umore resta variabile visti i sei appuntamenti tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro che De Laurentiis e Calenda, ci sarà bisogno di incontrarsi ancora.