Il Napoli ritrova Osimhen: Spalletti ha la sua arma decisiva per la volata finale

Notizie Napoli calcio. Gli azzurri espugnano 2-0 il "Penzo" di Venezia e si portano a -1 dall'Inter in vista dello scontro diretto. L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul ritorno in campo dal 1' di Osimhen, subito decisivo:

Gli azzurri sono tornati più che mai in piena corsa scudetto e Spalletti ha ritrovato l'arma decisiva Osimhen, il centravanti che contro il Venezia ha spostato gli equilibri e potrà risultare determinante in questa lunga volata finale. La prima partita da titolare dopo 77 giorni, dal giorno dell'infortunio contro l'Inter, e il centravanti con la maschera protettiva ha immediatamente fatto centro. Un punto di riferimento avanzato che consente ora alla squadra di Spalletti di poter cercare verticalizzazioni più immediate e di avere in attacco uomini dalle caratteristiche diverse.