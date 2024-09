Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen al Galatasaray è il lasciapassare di Antonio Conte per la serenità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Antonio Conte ne sa troppo di calcio per non sapere che il suo Napoli si accingeva a vivere mesi di convivenza con un ingombrante fantasma:

"Osimhen si è buttato via come pochi altri, è pur sempre il centravanti che ha contribuito a riportare in città lo scudetto mai vinto senza Maradona. Un eroe in declino, finito a contare i soldi senza giocare. Ma pur sempre un eroe.

Conte sapeva che a ogni passo falso, che a ogni gol sbagliato da Lukaku, sarebbe ripartito il tormentone. Sarebbe arrivata la domanda in conferenza stampa: “perché non riportare in gruppo Osimhen? Tanto lo pagate”. Una goccia cinese che avrebbe finito per destabilizzare il lavoro che Conte e il suo staff stanno portando avanti da ormai quasi due mesi.

Osimhen al Galatasaray è un sospiro di sollievo per Antonio. Ed è una notizia importante per il Napoli. Che avrebbe corso il rischio di convivere con un'ombra dietro le spalle. Con questa cessione fuori tempo massimo (sia pure solo in prestito), nasce definitivamente il Napoli di Conte. Di Conte e di Lukaku"