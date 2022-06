Il Mattino - Sorta di clausola per Osimhen, via dal Napoli solo per questa cifra

Calciomercato Napoli. Osimhen ancora al Napoli nella prossima stagione. Il centravanti azzurro, che nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista dalla Nigeria, dovrebbe essere ancora il perno offensivo della squadra di Spalletti. Il club di De Laurentiis non vuole venderlo se non per una cifra elevatissima (oltre 100 milioni) e ad oggi le pretendenti attendono sviluppi.

Osimhen calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, ultime cessione Osimhen

Osimhen è considerato centrale nella costruzione del nuovo Napoli e, a meno di offerte irrinunciabili, il suo futuro sarà ancora all'ombra del Vesuvio. Del nigeriano ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

"Dunque: cento milioni di euro. Anche chi cura gli interessi di Victor Osimhen è a conoscenza delle idee del Napoli, il ds Giuntoli le ha ribadite. Il che aiuta a non farsi illusioni nelle varie tentazioni che, ovviamente, piovono sul tavolo. E così ovvio che per tutti la risposta è sempre la stessa: «Grazie per l’interessamento, ma il Napoli ci ha detto che non fa sconti». Ed è la verità. Il club azzurro non pensa a un’asta, questa non è una strategia per spuntare un prezzo più alto. Osimhen è incedibile. A meno che non arrivi l’offerta monstre".

"Un ragionamento che è uguale a quello di tutti i club: impossibile resistere a una eventuale offerta di questo tipo. Quei cento milioni sono una sorta di clausola: chi per primo li offre, si porta a casa Osimhen. D’altronde, come dire di no a una cifra del genere visto che appena due anni fa Victor è stato messo a bilancio per 80milioni di euro (con gli inserimenti dei vari calciatori baby)?".