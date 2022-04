"Ogni volta con questa storia di Mertens", la decisione definitiva di Spalletti sul belga per Empoli-Napoli

Mertens giocherà in coppia con Osimhen a Empoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il belga sia l'attaccante più invocato dai tifosi azzurri nell'ultimo periodo ma Luciano Spalletti sembra andare avanti per la sua strada che non prevede Dries alle spalle di Victor. In vista della gara del Castellani, la scelta sembra chiara.

Spalletti e Mertens

Empoli-Napoli: Mertens titolare?