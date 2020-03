CorSport - La linea ADL su Fabian Ruiz: super clausola e non solo, la controproposta dell'entourage

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Fabian Ruiz: "De Laurentiis e Alvaro Torres, il manager del centrocampista, si sono visti, hanno chiacchierato, hanno avviato quel dialogo che rappresenta la base per riprodurre un quinquennale e quindi una scadenza nuova: «Ma abbiamo accantonato ogni discorso, che verrà ripreso alla fine della stagione». E che si incentrerà, com’è chiaro, innanzitutto intorno alla clausola di rescissione, alla quale ognuno vuole offrire una propria forma e sostanza: il Napoli deve tenere lontani i pretendenti, oppure costringerli ad investire in maniera massiccia, imponente, ed ha stabilito che la soglia giusta per un calciatore di ventiquattro anni possa essere «blindato» per una cifra prossima vicina ai centottanta milioni di euro. E la controparte, i rappresentanti di Fabian Ruiz, chiaramente, giocano al ribasso, puntano a rendere più umana la scorciatoia per liberarsi, eventualmente, un giorno, e che viene lastricata da ottanta-novanta milioni di euro".