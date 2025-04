Ultime notizie SSC Napoli - Oggi è una giornata chiave, scrive l'edizione odierna di Repubblica, per il recupero di Alessandro Buongiorno, che contro il Torino sarebbe anche l’ex piu atteso del match. Il Napoli è in ansia però pure per i test medici di David Neres, con la speranza che il recupero del brasiliano sia rapido.