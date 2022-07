Offerta Juve per Koulibaly, Gazzetta: ecco lo stato d'animo di Spalletti

Quale sarà lo stato d'animo di Luciano Spalletti alle voci di mercato che parlano di offerta Juve per Koulibaly? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come l'allenatore del Napoli stia gestendo una situazione in continua evoluzione come quella del forte difensore del Senegal.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il tecnico, abbronzato e voglioso di riprendere il lavoro, in questo momento cerca però di non andare in ansia per le voci di mercato che diventano sempre più pressanti su Kalidou Koulibaly, forse davvero l’unico giocatore per cui l’allenatore si “incatenerebbe” come disse un anno fa.

La Juventus si è mossa per l’eventuale dopo-De Ligt, ma non è detto che il presidente Aurelio De Laurentiis - ancora per qualche giorno a Los Angeles - accetterà comunque l’offerta da 30 milioni dei bianconeri. Ci spera Spalletti che intanto ha già perso per strada Insigne, Mertens e anche Ospina, ritenuti da lui importanti tecnicamente e come personalità nello spogliatoio".