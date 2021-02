Oddo: "Gattuso fino a due mesi fa era l'astro nascente degli allenatori mondiali, ora è in discussione! I calciatori inconsciamente rischiano di mollare"

Ultime notizie Napoli - Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara e compagno di squadra di Gattuso al Milan, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Gattuso sta vivendo un momento difficile.

Per un allenatore cosa vuol dire sentirsi ogni partita sotto esame?

«Certe situazioni non sono vissute troppo male dagli allenatori. Sono i giocatori che devono starci con la testa. Inconsciamente, quando sa che il tecnico a rischio, un calciatore rischia un po' di mollare. Per questo dico sempre che le società forti sono quelle che non mettono mai in discussione il proprio allenatore in modo da non dare mai alibi ai calciatori. Se invece una società fa questo va incontro a tanti problemi»