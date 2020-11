Nuovo Dpcm Natale 2020, shopping fino alle 22.00 e riapertura dei ristoranti: le novità

Nuovo Dpcm Natale 2020 - Riapertura dei negozi e coprifuoco posticipato: è questa l'ultimissima idea del governo in vista del Natale. Perché come riferisce Il Mattino oggi in edicola, più che salvare le festività stesse si sta pensando a come salvare un'economia sempre più danneggiata dalla paralisi causata dal Covid-19. Riaprirebbero anche ristoranti, bar, pub e pasticcerie.

Nuovo Dpcm Natale 2020, riaprono negozi e ristoranti

Ecco quanto si legge dal quotidiano: