Nuovo centrocampo Napoli, spunta la data in cui Conte lo avrà a disposizione al completo

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al ritorno dei nazionali a Castel Volturno soffermandosi sul centrocampo

"I due scozzesi giocheranno domenica sera a Lisbona contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e martedì saranno a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, con lo stesso programma di lavoro di Lobotka che domenica scende in campo con la sua Slovacchia contro Azerbaigian in Nations League. Conte li aspetta tutti a Castel Volturno, è probabile che giovedì ci saranno tutti, l’ultimo sarà Anguissa in campo anche martedì prossimo con il suo Camerun".