Ultimissime Calcio Napoli, pronta una nuova era partenopea anche in termini strutturali. Oltre al nuovo stadio, infatti, il club è pronto anche a traslocare in un nuovo centro sportivo come conferma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Nuovo centro sportivo Napoli, l'obiettivo del club

"L’altra grande sfida è il centro sportivo, il Napoli si sta guardando intorno per andare via tra poco più di un anno da Castel Volturno, l’obiettivo è porre la prima pietra della nuova casa nella primavera del 2025", si legge.